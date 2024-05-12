Фортифікаційні оборонні споруди на Харківщині та в інших прифронтових регіонах мають будуватися ешелоновано - у три рубежі. Перший, який найбільш наближений до ворога, будують самій бійці, перебуваючи під постійним вогнем ворога.

Найбільш підготовленим з інженерної точки зору, з залі бетонними перекриттями, є останній третій рубіж. Він найбільш віддалений від кордону - від 17 до 35 кілометрів. Його мають будувати обласні військові адміністрації.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив голова адміністрації Державної спеціальної служби транспорту генерал Олександр Яковець, який раніше обіймав посаду командувача Сил підтримки ЗСУ.

"Фортифікаційне обладнання оборонних рубежів як на Харківщині, так і на решті прикордонних прифронтових областей здійснюється ешелоновано, в декілька оборонних рубежів. При цьому найбільш підготовлений той оборонний рубіж, який знаходиться на деякій відстані, де дозволяє використовувати противник і засоби інженерного озброєння, і залізобетонні споруди.

Перед ним той рубіж, де працюють підрозділи командування Сили підтримки ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Він обладнується в різних умовах на різних ділянках. Як на Харківщині, то це під постійними обстрілами противника, навіть на відстані 15-17 км.

Ну а перший рубіж і так званий передній край, звичайно, утримується підрозділами, обладнується самими підрозділами. Тут говорити про використання важкої техніки чи залізобетонних споруд, на жаль немає можливості.

Якщо говорити про перший рубіж на Харківському напрямку, то це на відстані від 1,5 до 5-6 км залежно від умов місцевості, природніх перешкод, панівних висот. Якщо говорити про другий рубіж, про Харківщину, то я не хотів би в ефірі цю інформацію надавати, бо нас прослуховують вороги.

Що стосується третього рубежу, то він на різній відстані, залежно від умов місцевості - від 17 до 35 кілометрів. Він обладнується обласними військовими адміністраціями В інженерному відношенні він є найбільш обладнаним зі встановленням залізобетонних споруд, як вогневих, так і для укриття і проживання особового складу.

Але хотів би зазначити, що навіть на такій відстані - 17-20 і навіть 30 км противник постійне наносить ураження, ми втрачаємо там не тільки техніки, а й персонал цивільний, який виконує ці завдання...

...Інформаційні вкиди щодо можливості обладнання триповерхових бетонних споруд під вогневим впливом противника - м'яко кажучи, воно є абсурдним. Це знецінює ті зусилля, які сьогодні прикладають і військовослужбовці інженерних підрозділів, і цивільний персонал", - заявив генерал Олександр Яковець.