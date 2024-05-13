Україна в травні отримає від Німеччини нову систему ППО IRIS-T, - посол [ Редагувати ]
Україна вже в травні поточного року отримає від Німеччини нову систему протиповітряної оборони IRIS-T.
Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер в ефірі національного телемарафону.
Дипломат повідомив, що вже деякі системи IRIS-T перебувають в Україні, а ще одна буде передана бійцям ЗСУ в травні.
При цьому посол наголосив, що Німеччина обіцяла Україні, що цього року, наступного року і ще 2026 року постачатиме нові системи IRIS-T. Він назвав це послідовною роботою.
Ми допомагаємо у відновленні саме енергетичної інфраструктури з огляду на зиму, але якщо не буде ППО, то звичайно буде дуже важко відбивати майбутні атаки, - повідомив він.
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