Україна вже в травні поточного року отримає від Німеччини нову систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер в ефірі національного телемарафону.

Дипломат повідомив, що вже деякі системи IRIS-T перебувають в Україні, а ще одна буде передана бійцям ЗСУ в травні.

При цьому посол наголосив, що Німеччина обіцяла Україні, що цього року, наступного року і ще 2026 року постачатиме нові системи IRIS-T. Він назвав це послідовною роботою.