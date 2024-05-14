Netflix піддався жорсткій критиці після того, як глядачі побачили 6 епізод серіалу "Чоловік у повний зріст".

Повідомляється, що глядачів шокувала сцена у фінальній серії, де голий актор продемонстрував ерегований статевий орган. Скандальній сцені передував епізод з шаленим сексом Раймонда Піпграсса та Марти Крокер. Потім у кімнату вірвався Чарлі Крокер. Спочатку герой Тома Пелфрі прикрився простирадлом, але потім зірвав його і продемонстрував свій ерегований статевий орган Крокеру.

Вважається, що це перший випадок, коли мейнстрімова драма на британському телебаченні порушила табу щодо "ерегованого пеніса", при цьому не було жодного попереднього попередження про оголення, яке могли побачити у тому числі й діти.

Зазначається, що правила наглядового органу Ofcom забороняють британським мовникам показувати такі сцени, але Netflix зі своєю європейською штаб-квартирою в Амстердамі виходить за рамки Кодексу мовлення регулятора.

Уряд Британії планує прийняти нове законодавство і кодекс, якого повинні дотримуватися всі стримери, що працюють у Великій Британії. За порушення правил стримери можуть бути оштрафовані на суму до 250 000 фунтів стерлінгів або обмежені в правах.

Член парламенту Александр Стаффорд заявив: "Якщо Netflix подає таке низькопробне порнографічне сміття, ми повинні якомога швидше надати Ofcom повний нагляд за продукцією потокового гіганта".