У вівторок, 14 травня, уряд України створив Стратегічну інвестиційну раду. Це необхідно для того, щоб розуміти, які результати розраховує отримати держава від вкладень.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ще одне рішення на порядку денному, яке стосується ефективності управління - це впорядкування сфери публічних інвестицій.

Він також уточнив, що важливо чітко бачити скільки, куди і навіщо інвестує держава і на які результати розраховує.

Тому створюємо Стратегічну інвестиційну раду - дорадчий орган при уряді. Її завдання: сформувати єдиний проєктний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність, напрацювати пропозиції для вдосконалення законодавства.

Раніше Шмигаль заявив, що Україна розраховує на те, що члени НАТО ухвалять рішення щодо заявки на членство на наступному саміті у Вашингтоні, який відбудеться в липні.