Українським військовим впродовж середи, 15 травня, вдалося "частково стабілізувати" ситуацію в Харківській області, де веде наступ російська армія. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні протягом усього дня - доповіді наших військових, Міністерства оборони. Постійна увага - фронту, усім районам бойових дій. Харківщина - райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ - тривають наші захисні дії.

За цей день нашим Силам оборони та безпеки України - усім задіяним підрозділам - вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують.

Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють. Дякую кожному й кожній, хто зараз на позиціях. Так само увага - усім іншим напрямкам. Особливо Донеччина - Покровський напрямок, також Куп’янський напрямок на Харківщині.

Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, - на кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу.

Наш український результат, наша сила залежать від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера, які безпосередньо на позиціях, у бою, на фронті: повне виконання бойових завдань у наявних умовах має зірвати російські наступальні плани", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ заявив, що Сили оборони частково вибили росіян з Вовчанська на Харківщині.