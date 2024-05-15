Сили оборони частково стабілізували ситуацію на Харківщині - Зеленський [ Редагувати ]
Українським військовим впродовж середи, 15 травня, вдалося "частково стабілізувати" ситуацію в Харківській області, де веде наступ російська армія. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні протягом усього дня - доповіді наших військових, Міністерства оборони. Постійна увага - фронту, усім районам бойових дій. Харківщина - райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ - тривають наші захисні дії.
За цей день нашим Силам оборони та безпеки України - усім задіяним підрозділам - вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують.
Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють. Дякую кожному й кожній, хто зараз на позиціях. Так само увага - усім іншим напрямкам. Особливо Донеччина - Покровський напрямок, також Куп’янський напрямок на Харківщині.
Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, - на кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу.
Наш український результат, наша сила залежать від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера, які безпосередньо на позиціях, у бою, на фронті: повне виконання бойових завдань у наявних умовах має зірвати російські наступальні плани", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ заявив, що Сили оборони частково вибили росіян з Вовчанська на Харківщині.
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