У середу зранку, 15 травня, на Харківському напрямку російські війська не атакують позиції ЗСУ. Окупанти намагаються закріпитися та перегруповуються.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник активних дій з початку доби не проводив, намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування.

Своєю чергою, ЗСУ за допомогою засобів розвідки здійснюється виявлення окремих груп противника, місця розгортання його артилерійських засобів та завдається вогневе ураження з метою недопущення накопичення ворогом сил і засобів в північній частині міста Вовчанськ.

Крім того, ЗСУ продовжують проведення прочісування міської забудови, під вогневим контролем української артилерії та безпілотних систем місця зосередження живої сили і техніки російських окупантів та можливі місця обладнання ворожих позицій.

Раніше ми писали про те, що Харківську область атакувало нове угруповання російської армії.