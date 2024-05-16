ЗМІ заявляють про пожежу на аеродромі Бельбек після нічної атаки [ Редагувати ]
Під час атаки на аеродром Бельбек, що в окупованому Криму, могло бути влучання по паливному складу. Там почалась пожежа. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Кримський вітер".
Моніторинговий канал заявляє, що супутники зафіксували пожежу після атаки на аеродром, в ніч на 16 травня. Окрім того, вдалося визначити місце пожежі завдяки знімкам, зробленим через декілька годин після обстрілу Бельбеку.
Точність визначення місця розташування може становити від десятків до сотень метрів, тому точки вогнищ пожеж досить умовні.
Раніше ми писали про те, що в Криму оголошено тривогу.
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Внаслідок атаки на Крим минулої ночі 15 травні були знищені два ворожі літаки МіГ-31, зенітний комплекс С-400 та склад з паливом. Також є втрати серед окупантів