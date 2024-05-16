ССО на Харківському напрямку штурмом взяли будинок і захопили в полон росіян [ Редагувати ]
Українські воїни у Харківській області змогли штурмом взяти під свій контроль будинок, у якому були росіяни. Деяких окупантів захопили в полон.
Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
Зазначається, що це результат роботи операторів 8 полку спеціального призначення ССО спільно з бійцями 92 окремої штурмової бригади. Вони разом провели зачистку в одному з населених пунктів у Харківській області.
Військові заявили, що під час операції чотирьох військовослужбовців РФ, які зайняли цивільну будівлю і чинили опір, знищено. Ще двох узято в полон.
"Полонених окупантів очікує допит, а надалі - обмін на наших військових. Працюємо спокійно, виважено, результативно", - пояснили в ССО.
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