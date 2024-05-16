58 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни атакують одразу на кількох ділянках фронту. Зокрема, продовжують операцію на прикордонні Харківщини. За повідомленням Генштабу, Сили оборони провели контратаку в районі Вовчанська.

Важкі бої точаться на Куп'янському та Лиманському напрямках. Найбільше ворожих штурмів на Покровському відтинку, там сили оборони спинили 20 ворожих атак. Окупанти не полишають спроб прорватися до Курахового. Генштаб звітує про сім ворожих штурмів.

Щоб зберегти життя бійців, їх продовжують навчати у підрозділах, навіть на фронті. Руслан Смєщук розкаже докладніше.

Це новачки та новобранці. Після первинної підготовки їх відправили на фронт. Але тут - перед тим як відправити новачків у бій - їх готували ще півтора місяця.

Геннадій, військовослужбовець ЗСУ:

Нічого тут важкого нема. Першокласник розбереться. І він сам неважкий такий. Мобільний. Простий у використанні.

Геннадій із Полтавської області. На фронт пішов сам, без повістки. Чоловікові - 27 років, і він вже має п'ятеро дітей. Міг би не йти, але пішов. Тож зараз вчиться армійської науки.

Геннадій, військовослужбовець ЗСУ:

Найважче? Тактика. І стрільба. Стрільба, нічого такого. Але працюємо. Учимося. Стараємося запам'ятати.

А це Ярослав. Чоловік вчиться надавати першу допомогу при кульових пораненнях. А для цього руками важливо відчути - як ставити турнікети. Каже, це дещо дискомфортно, коли тобі руку передавлюють.

Ярослав, військовослужбовець ЗСУ:

- Це навчання, але треба, щоб було боляче. Але надо, щоб було боляче, тому що якщо погано затягнеш, то може привести до виливу крові.

Сам Ярослав із Бучі, чоловікові 38 років, до армії пішов також сам, не чекаючи повістки. Вдома на нього чекають дружина з маленькою дитиною. Каже до війська хотів потрапити ще раніше, але не міг.

Ярослав, військовослужбовець ЗСУ:

В мене в Бучі тестя убило. Дружина приїхала з Польщі, і дитя маленьке - вісім місяців. Треба було допомогти поки дома. Я дружині зразу говорив, що я піду. Вона така: ні, давай трохи побудеш з нами, а потім вже підеш.

Навчають новачків вже досвідчені інструктори як Олександр. У боях в Клішківці його поранило. Так що доки триває реабілітація та відновлення, вояк вчить новобранців, як вижити в сучасному бою. А ще як зайти та вийти з позицій, адже саме під час переміщень ворог зазвичай і атакує піхоту.

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

В обороні Кліщіївки, в штурме участвовал. - Яка ситуація там? - Кліщіївка - власне, плацдарм боротьби наразі. Ситуація не дуже добра. В окупантів дуже багато FPV-дронів, "Мавіків". Дуже тяжко зайти на позиції й вийти. Це саме страшне зараз, бо в них багато дронів, FPV, снарядів.

Ситуація на Бахмутському напрямку та біля Часового Яру залишається важкою. Щодоби росіяни не менше п'ятдесяти разів на добу обстрілюють там захисників. А ще атакують дронами й постійно штурмують, намагаючись продавити оборону.