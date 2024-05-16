Китайський привіт від путіна. Він з офіційним візитом у Пекіні. Це перший закордонний виїзд путіна після так званих виборів. Офіційний Київ, нагадаю, вважає їх недемократичними. Як війна проти України зближує москву з Пекіном та чого чекати за результатами зустрічі двох автократів - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Посилені блокпости та поліцейські патрулі. На стовпах - триколори рф поруч із китайськими прапорами. Так Пекін зустрічає російського диктатора.

Це перша закордонна поїздка путіна від початку 5-го терміну на посаді президента рф. Хоча в Китаї він був усього пів року тому. Насправді на мапі світу залишилася дуже обмежена кількість країн, куди російський диктатор може приїхати без загрози арешту, і де його чекають з відкритими обіймами.

Едвард Лукас, історик, експерт із безпекових питань росії та Китаю:

путіну важливо показувати, що в нього є союзники, бо Сі - вистачає гостей. Пекін відвідує багато країн Африки, Латинської Америки, інших азійських країн. А ось графік путіна порожній. Тож підозрюю, що це організувала російська сторона. Щоби путін міг показати своєму народові: "Ось, я ще маю друзів. І навіть такого потужного друга, як Сі.

Щиро вітаємо - кричать діти мандаринською мовою. У Пекіні путіна приймають з усіма пОчестями. Від початку повномасштабного вторгнення Китай з росією зблизилися, як ніколи. Свої відносини називають "безмежними". Хоча це аж ніяк не рівне партнерство, наголошують аналітики.

Марк Галеотті, експерт із питань росії:

Кремлівська еліта йтиме на всі можливі знижки, щоби підтримувати ці відносини. А китайці це знають. Якщо чесно, то вони не дуже помічні союзники для росії. Їхні банки покидають росію, щоби не потрапити під удар вторинних західних санкцій. Китайці не дають зброю, лише технології подвійного призначення. Але путіну все одно потрібен союз із КНР проти Заходу.

Едвард Лукас історик, експерт із безпекових питань росії та Китаю:

Основний клей, який тримає їх разом - це нелюбов до США. Але не забувайте, що це не рівноцінне партнерство. У Китаю вдесятеро більше населення, він має більшу економіку. І хоча історично саме Радянський Союз був суперсилою, зараз росія просить в Піднебесної допомоги. А Китай диктує, на яких умовах вона її отримає.

І путін, і Сі багато говорять про зростання торгівлі між країнами. І справді, Пекін став рятувальним кругом для москви після західних санкцій. Туди полилися російська нафта та газ, від якого відмовилися Європа та США. Китай і радий, бо одержує їх задешево в час серйозних економічних проблем на внутрішньому ринку. Також росії життєво необхідна техніка та електроніка з КНР. І не лише пральні машини та автомобілі, а й оптика, мікроелектроніка та двигуни, які можна використовувати для зброї.

Едвард Лукас, історик, експерт із безпекових питань росії та Китаю:

росії завжди потрібно більше вантажівок, приміром. Бо логістика - одна з найслабших сторін російської військової машини. Тобто путін може отримати тисячу вантажопідйомників, які перевозитимуть важкі артилерійські боєприпаси. Ще одна серйозна річ - це безпілотники. Китай має потужних виробників дронів, на відміну від рф. Але щодо серйозної зброї, яка може змінити перебіг війни, то китайці нічого такого не пропонуватимуть москві.

Даян Франсіз, експертка з геополітики:

Китай експортує доволі багато всього до росії. Але цей експорт балансує на межі. Він не відправляє зброї, патронів, ракет, дронів. Але передає механізми, технології, які вкрай потрібні оборонній індустрії в росії, і які в самій рф не можуть виготовити. Крім того, вони трохи шахрують. Приміром, оформлюють контейнер під виглядом брухту, а він - повний міді, яка дуже корисна в оборонних технологіях.

Та на скільки б не збільшувався товарообіг між країнами, головним торговельним партнером Китаю, з великим відривом від рф - залишаються США. А вони зараз тиснуть на Пекін щодо продажу товарів подвійного призначення та запчастин. Цього місяця Америка ввела санкції проти 280 осіб та підприємств, які допомагають військовій індустрії рф. Якщо Пекін не прикриє потік, йому загрожують ще масштабніші обмеження. Страх спровокувати Штати вже відобразився на падінні експорту до рф у останні місяці.

Даян Франсіз, експертка з геополітики:

Не забувайте, що Китай залежить від своїх покупців у Європі та Сполучених Штатах, а вони не задоволені ним. Приміром, той факт, що китайців упіймали на обмані, коли вони обіцяли не підтримувати війну, напевно став причиною, чому США заборонили соцмережу "Тікток". А далі санкції будуть ще потужнішими.

Формально Пекін наполягає на своїй нейтральності щодо війни проти України. Але не засуджує агресію росії та порушення численних міжнародних статутів. Водночас Сі Цзіньпін намагається виступити миротворцем. І торік запропонував власний план щодо закінчення війни. У ньому ані слова про виведення російських військ, натомість вимога зняти усі санкції. Тож не дивно, що рф його цілковито підтримує.

Лише минулого тижня Сі здійснив 5-денне турне Європою. У Франції обіцяв президентові Макрону не допомагати російській військовій машині. Шанобливе прийняття російського диктатора - це демонстрація того, що загравання з ЄС нічого не змінює у двосторонніх відносинах із рф. Принаймні поки що.