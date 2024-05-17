Втрати рф в Україні: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні за добу з 16 на 17 травня, становили 1410 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 38 артилерійських систем, два літаки й один гелікоптер.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 489 870 (+1400) осіб ліквідовано;
- танків - 7547 (+18) од;
- бойових броньованих машин - 14 552 (+14) од.;
- артилерійських систем - 12 603 (+38) од.;
- РСЗВ - 1071 (+1) од.;
- засоби ППО - 800 (+2) од.;
- літаків - 353 (+2) од.;
- гелікоптерів - 326 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10 073 (+45) од.;
- крилатих ракет - 2200 од.;
- кораблів/катерів - 26 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 17 104 (+56) од.;
- спеціальної техніки - 2069 (+7) од.
Раніше в рф заявили про вибухи у Новоросійську та удар по порту.
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