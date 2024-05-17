В Новоросійську (Краснодарський край, рф) пролунали вибухи у ніч проти 17 травня. В районі міста нібито працюють системи протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Під удар, попередньо, потрапив порт.

Про це повідомляє російське видання "Astra".

В місті пролунала ціла серія вибухів, і станом на пів на четверту ночі відомо про щонайменше вісім.

Зазначається, що міг бути завданий удар безпілотниками по місцевому порту.

Влада Краснодарського краю каже, що нічна атака на Новоросійськ була "безуспішною".

За словами місцевого губернатора Веніаміна Кондратьєва в заяві у Telegram, силами ППО було "придушено" понад 10 дронів, і через падіння уламків БПЛА виникли локальні загоряння. Постраждалих, каже він, немає.

Разом з тим пропагандистські медіа розповідають, що під удар безпілотників потрапив Новоросійський мазутний термінал та термінал "Транснафти".