У пʼятницю, 17 травня, окупаційний керівник анексованого міста Развожаєв повідомив, що на повне відновлення електропідстанції знадобиться близько доби.

В окупованому Севастополі після нічної атаки призупинено роботу підстанції, у місті - точкові знеструмлення, скасовано заняття у всіх школах, закладах середньої освіти і дитячих садках. Про це повідомив окупаційний керівник анексованого міста Михайло Развожаєв.

За його словами, на повне відновлення електропідстанції знадобиться близько доби.

Раніше в рф заявили про вибухи у Новоросійську та удар по порту.