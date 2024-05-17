Вибухи в Криму: у Севастополі немає світла [ Редагувати ]
У пʼятницю, 17 травня, окупаційний керівник анексованого міста Развожаєв повідомив, що на повне відновлення електропідстанції знадобиться близько доби.
В окупованому Севастополі після нічної атаки призупинено роботу підстанції, у місті - точкові знеструмлення, скасовано заняття у всіх школах, закладах середньої освіти і дитячих садках. Про це повідомив окупаційний керівник анексованого міста Михайло Развожаєв.
За його словами, на повне відновлення електропідстанції знадобиться близько доби.
Раніше в рф заявили про вибухи у Новоросійську та удар по порту.
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