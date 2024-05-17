В Україні ввечері будуть вимикати світло за графіками: з якої години [ Редагувати ]
Відключення світла за графіками запровадять в Україні ввечері 17 травня. Ймовірно, графіки почнуть діяти з 19:00. Про це повідомляє ДТЕК.
Як зазначається, ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, але до 19:00 обмеження світла не передбачаються.
За попередньою вказівкою "Укренерго", з 19:00 мають застосовуватись стабілізаційні відключення.
У разі змін в енергосистемі українців будуть оперативно інформувати. Якщо наразі у столиці, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій області немає світла, то причиною цього може бути аварія. Жителів вказаних регіонів просять повідомляти про аварії у чат-боти:
Раніше ми писали про те, що станом на пʼятницю, 17 травня, у Києві, на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою.
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