Відключення світла за графіками запровадять в Україні ввечері 17 травня. Ймовірно, графіки почнуть діяти з 19:00. Про це повідомляє ДТЕК.

Як зазначається, ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, але до 19:00 обмеження світла не передбачаються.

За попередньою вказівкою "Укренерго", з 19:00 мають застосовуватись стабілізаційні відключення.

У разі змін в енергосистемі українців будуть оперативно інформувати. Якщо наразі у столиці, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій області немає світла, то причиною цього може бути аварія. Жителів вказаних регіонів просять повідомляти про аварії у чат-боти:

Раніше ми писали про те, що станом на пʼятницю, 17 травня, у Києві, на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою.