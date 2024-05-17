Станом на пʼятницю, 17 травня, у Києві, на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, але до 19:00 обмеження світла не передбачені.

Якщо в вашій домівці відсутня електрика, причиною може бути локальна аварія. Повідомте, будь ласка, про це в чат-бот:

За попередньою вказівкою Укренерго, з 19:00 мають застосовуватись стабілізаційні відключення.

Графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК в Києві або вашій області.

У киян також є можливість слідкувати за графіками в додатку Київ Цифровий.

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