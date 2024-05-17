Довідка про несудимість не потрібна для оновлення даних у ТЦК - МВС [ Редагувати ]
Довідка
Довідка (витяг) про відсутність/наявність судимості не вимагається для взяття на військовий облік чи оновлення військово-облікових документів. Про це в Telegram повідомило МВС України.
Через поширення неточної інформації у соцмережах сервіси МВС наразі перевантажені запитами від громадян. Відповідно час обробки заявок збільшується.
"Просимо з розумінням поставитися до можливих затримок у видачі довідок. Вкотре наголошуємо на важливості використання інформації лише з ОФІЦІЙНИХ джерел", - йдеться у заяві міністерства.