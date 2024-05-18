Як оновити військово-облікові дані в ЦНАПі без відвідування ТЦК - інструкція [ Редагувати ]
Інструкцію, як оновити військово-облікові дані у ЦНАПі без відвідування ТЦК, опублікувало Міністерство цифрової трансформації.
Сьогодні набув чинності закон про мобілізацію, тож військовозобов’язані українці віком 18-60 років протягом 60 днів мають оновити облікові дані. Зробіть це в ЦНАПі, щоб не стояти в чергах та швидко й зручно виконати норму закону без відвідування ТЦК. Мінцифра розробила електронний функціонал для ЦНАПів, який значно спростить процес і розвантажить ТЦК.
Як це працює
Військовозобовʼязаний українець чи українка приходить до ЦНАПу та надає актуальні дані про себе та підтверджує їх. Адміністратор вносить дані в електронну систему, а інформація автоматично підтягується в Оберіг. Заявник отримує витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.
Навіть якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК, зробіть це в ЦНАПі. Так ви виконаєте норму закону та убезпечите себе від штрафу.
У Мінцифрі стверджують, що навчили працювати з електронною платформою 8 300+ адміністраторів ЦНАПів: провели онлайн-тренінги, надали інструкції та відеогайди. Від сьогодні адміністратори поступово отримують доступ до електронного функціоналу.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за порушення мобілізації та військового обліку.
по темі
Зараз відбувається процес підключення адміністраторів Центрів надання адмінпослуг до системи. Ця послуга нова і не не специфічна для ЦНАПів
Кабмін затвердив нову форму військового квитка, який зможе формуватися з використанням Дії
Президент Уккараїни Володимир Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за порушення мобілізації та військового обліку
Бронювання спеціалістів - законне право бізнесу
Після 18 травня в Україні набудуть чинності зміни у врученні повісток