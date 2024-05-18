Інструкцію, як оновити військово-облікові дані у ЦНАПі без відвідування ТЦК, опублікувало Міністерство цифрової трансформації.

Сьогодні набув чинності закон про мобілізацію, тож військовозобов’язані українці віком 18-60 років протягом 60 днів мають оновити облікові дані. Зробіть це в ЦНАПі, щоб не стояти в чергах та швидко й зручно виконати норму закону без відвідування ТЦК. Мінцифра розробила електронний функціонал для ЦНАПів, який значно спростить процес і розвантажить ТЦК.

Як це працює

Військовозобовʼязаний українець чи українка приходить до ЦНАПу та надає актуальні дані про себе та підтверджує їх. Адміністратор вносить дані в електронну систему, а інформація автоматично підтягується в Оберіг. Заявник отримує витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.

Навіть якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК, зробіть це в ЦНАПі. Так ви виконаєте норму закону та убезпечите себе від штрафу.

У Мінцифрі стверджують, що навчили працювати з електронною платформою 8 300+ адміністраторів ЦНАПів: провели онлайн-тренінги, надали інструкції та відеогайди. Від сьогодні адміністратори поступово отримують доступ до електронного функціоналу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за порушення мобілізації та військового обліку.