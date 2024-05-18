Чи потрібно оновлювати дані в ТЦК, якщо зробив це до 18 травня: відповідь Міноборони [ Редагувати ]
З 18 травня всім військовозобов'язаним необхідно оновити свої дані у військкоматах. Це треба зробити попри те, що раніше інформація вже була оновлена.
Про це повідомило Міноборони.
Так, у Міністерстві оборони наголошують, що з 18 травня усі без виключення військовозобов’язані повинні оновити свої персональні дані.
При цьому, тим громадянам, які у своєму військово-обліковому документі мають відмітку про "виключення з військового обліку", не потрібно приходити для оновлення своїх даних, кажуть у Генштабі, хоча є умова.
Але за умови - якщо така інформація вже міститься у відповідних державних реєстрах та людина зможе пред’явити такий документ на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП, поліцейського або прикордонника.
Раніше як оновити військово-облікові дані в ЦНАПі без відвідування ТЦК.
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