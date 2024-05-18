З 18 травня всім військовозобов'язаним необхідно оновити свої дані у військкоматах. Це треба зробити попри те, що раніше інформація вже була оновлена.

Про це повідомило Міноборони.

Так, у Міністерстві оборони наголошують, що з 18 травня усі без виключення військовозобов’язані повинні оновити свої персональні дані.

При цьому, тим громадянам, які у своєму військово-обліковому документі мають відмітку про "виключення з військового обліку", не потрібно приходити для оновлення своїх даних, кажуть у Генштабі, хоча є умова.

Але за умови - якщо така інформація вже міститься у відповідних державних реєстрах та людина зможе пред’явити такий документ на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП, поліцейського або прикордонника.

Раніше як оновити військово-облікові дані в ЦНАПі без відвідування ТЦК.