Німеччина, як і раніше, не хоче передавати Україні далекобійні ракети Taurus через побоювання, що їх можуть застосувати для ударів по території окупованого Криму. Про це в інтерв'ю Sky News заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс і закликав ФРН переглянути своє рашення.

Я хотів би, щоб усі наші партнери, включаючи Німеччину, яка має можливості поставити далекобійну зброю, але яка не дозволяє застосовувати її в Криму, який є частиною України (передали Києву Taurus - ред.).

Як приклад Шеппс навів Британію, яка "продемонструвала лідерство" щодо того, яким чином необхідно застосовувати зброю, що надається Україні.

Глава Міноборони Британії заявив, що Німеччина має наслідувати їхній приклад і зняти обмеження на удари по окупованому Криму. Він відмовився відповісти на запитання, чи може Україна застосовувати західні далекобійні ракети для ударів по військових об'єктах у росії.

Грант Шеппс також зазначив, що війна в Україні є для Заходу "екзистенційною битвою" за світовий порядок і "саму демократію". За його словами, затримка з поставками додаткової допомоги Києву допомогла російській армії просунутися на Харківщині. Але зрештою Україна зможе відбити атаку, незважаючи на те, що попереду "складні тижні".

На початку травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив про право України завдавати ударів по території росії британською зброєю.

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Президент України Володимир Зеленський просив ФРН передати крилаті ракети Taurus дальністю дії до 500 км під час візиту до Берліна 14 травня 2023 року.

10 років тому для Бундесверу закупили майже 600 ракет Taurus, з яких готові до експлуатації 150. Taurus вважаються аналогом британських Storm Shadow, які вже отримали ЗСУ. Однак радіус дії у німецько-шведських ракет трохи більший, їх складно виявити радарами.

Крилата ракета Taurus запускається з винищувача, вона може доставляти 400-кілограмову боєголовку на відстань понад 500 км.