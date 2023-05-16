Велика Британія 11 травня повідомила, що передала Україні ракети Storm Shadow, дальність польоту яких становить 250 кілометрів. Це найбільш далекобійна зброя, яку ЗСУ отримали від союзників з початку війни.

12 і 13 травня українські військові завдали ракетного удару по окупованому Луганську, який знаходиться від лінії фронту за 80 км. У самопроголошеній "лнр" заявили, що обстріл вели ракетами Storm Shadow.

Військовий експерт Льюїс Пейдж опублікував колонку у виданні The Telegraph, в якій він розмірковує про те, як ці далекобійні ракети можуть змінити ситуацію на фронті. "Подробиці" публікують її переклад.

"Велика Британія знову випередила всіх союзників - Лондон постачає українцям свої хвалені ракети Storm Shadow, найбільш далекобійну зброю, яка колись мала Київ.

Справді, це переломний момент, але насправді він переломний не тому, чому здається на перший погляд. Самі по собі Storm Shadow навряд чи змінять картину на полі бою, як і невелика кількість танків Challenger II, які Велика Британія поставила Україні раніше.

Challenger - не найкращий танк. Він був відомий своєю ненадійністю, ще коли з'явився - його поставили на озброєння британської армії лише через багато років невдалих випробувань.

Він також не був успішним як експортна модель: Оман придбав 38 танків ще під час проектування, але після цього ніхто більше не захотів їх купувати. У Challenger використовуються боєприпаси особливого зразка, а не стандартні снаряди НАТО, які застосовуються в усіх інших танках.

Ті 14 танків Challenger, які були відправлені до України, навряд чи стали втратою для Сполученого Королівства. Лондон уже законсервував 120 старих машин, а решту планувалося модернізувати до Challenger III.

Можливо, українці й будуть використовувати застарілі британські танки у своєму майбутньому контрнаступі - але набагато більше їм стануть у нагоді танки Leopard німецького виробництва, передані іншими країнами.

Це й було найважливішим у тому, що стосується постачання Challenger: не самі танки, а факт відправлення кількох машин західного виробництва. Це підштовхнуло обережних німецьких політиків до того, щоб відправити кілька своїх Leopard і дозволити їхнє постачання іншим країнам, які до того купили їх у Німеччини.

Зі Storm Shadow майже така сама історія. У Великій Британії всім подобається говорити, що ракета була розроблена спільно з Францією і що це якась сучасна передова зброя. Але це зовсім не відповідає дійсності.

Насправді Франція розробила його майже самотужки, а єдина британська частина в ньому - це боєголовка (хоча і вона частково розроблялася французами).

Як і танк Challenger, ракети Storm Shadow ніколи не мали блискучої репутації. Так, ще 2003 року з'ясувалося, що боєголовки не вибухали після того, як глибоко "втикалися" у бетонні конструкції. Фахівці зі знешкодження бомб вже тоді зіткнулися зі складним завданням розмінування після застосування нової "диво-зброї".

Ще один недолік Storm Shadow полягає в тому, що це дозвукова ракета і тому може бути збита звичайними засобами ППО. Такі дозвукові ракети незначно змінять ситуацію на полі бою, оскільки ЗСУ у будь-якому випадку буде важко глибоко проникати в контрольований Росією повітряний простір.

Але це має значення. Головне полягає в тому, що хтось дав Україні зброю з номінальною дальністю 250 км, що чинить тиск на інші західні країни, щоб вони наслідували цей приклад.

Тепер це набагато легше політично та дипломатично: так, Франція оголосила про передачу аналогічних ракет практично одразу після Великої Британії.

Українці багато разів говорили, чого вони хочуть ракети ATACMS виробництва США для систем залпового вогню HIMARS. У них вже є ракети GMLRS та установки HIMARS для їхнього запуску, що дозволяє вражати цілі на відстані 85 км.

Нещодавно поставлені ракети SDB для тих самих РСЗВ HIMARS можуть долати відстань до 140 км. Але ракети ATACMS з установок HIMARS можна було б запускати на відстань до 300 км.

Ще одна перевага ATACMS полягає в тому, що ця ракета летить зі швидкістю, яка у кілька разів перевищує швидкість звуку, що значно ускладнює можливість її збити.

У лютому високопосадовий представник Пентагону Лора Купер заявляла, що у США недостатньо ATACMS, щоб передавати їх Україні. Але Вашингтону і не потрібно передавати власну зброю: США достатньо дати зрозуміти іншим країнам, що вони не проти. ATACMS, наприклад, вже перебувають на озброєнні Польщі та Румунії.

Будь-які побоювання з приводу того, як українці будуть розпоряджатися далекобійною зброєю (наприклад, вражати цілі на території Росії), тепер можуть вважатися нерозумними".