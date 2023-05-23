Україна має отримати в своє розпорядження всі види озброєнь, яке використовувала би сама НАТО. Німеччина могла б передати крилаті ракети типу Taurus.

Про це заявив депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер в інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

За його словами, передача такого озброєння дозволить розширити стратегію підтримки України.

"Партнери України тепер повинні піти "ва-банк" і надати Україні все, що Україна може використовувати в загальновійськових боях і що є допустимим за міжнародним правом", - сказав Кізеветер.

На його думку, німецькі крилаті ракети Taurus із радіусом дії до 400-500 кілометрів були б дуже корисним внеском.

"Тут більше не повинно бути червоних ліній", - заявив політик про передачу озброєння Україні.

Ракети Taurus - Авіаційна дозвукова крилата ракета TAURUS KEPD являється аналогом британських Storm Shadow. При цьому їх радіус дії значно більший - до 500 кілометрів. Її вага - 1400 кг, а довжина 5 метрів, пише "РБК-Україна". Розробили ракету в компанії Taurus Systems GmbH. У Німеччині замовили 600 бойових та 14 навчальних ракет Taurus для своїх повітряних сил.