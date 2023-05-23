У Німеччині запропонували передати Україні крилаті ракети Taurus [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Україна має отримати в своє розпорядження всі види озброєнь, яке використовувала би сама НАТО. Німеччина могла б передати крилаті ракети типу Taurus.
Про це заявив депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер в інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
За його словами, передача такого озброєння дозволить розширити стратегію підтримки України.
"Партнери України тепер повинні піти "ва-банк" і надати Україні все, що Україна може використовувати в загальновійськових боях і що є допустимим за міжнародним правом", - сказав Кізеветер.
На його думку, німецькі крилаті ракети Taurus із радіусом дії до 400-500 кілометрів були б дуже корисним внеском.
"Тут більше не повинно бути червоних ліній", - заявив політик про передачу озброєння Україні.
Ракети Taurus - Авіаційна дозвукова крилата ракета TAURUS KEPD являється аналогом британських Storm Shadow. При цьому їх радіус дії значно більший - до 500 кілометрів. Її вага - 1400 кг, а довжина 5 метрів, пише "РБК-Україна". Розробили ракету в компанії Taurus Systems GmbH. У Німеччині замовили 600 бойових та 14 навчальних ракет Taurus для своїх повітряних сил.
по темі
Спікер ОК "Південь" Владислав Назаров заявив, що українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже військові рф вдвічі збільшили чисельність підводних ракетоносіїв в Чорному морі
Броньовані американці вже в Німеччині. Навчальні танки «Абрамс», на яких проходитимуть підготовку українські військові прибули до Баварії.
Від початку повномасштабного вторгнення рашисти випустили по Україні близько 5 тисяч ракет різних типів. І, як свідчать дані Міноборони, продовжують їх виробляти.
Велика Британія 11 травня повідомила, що передала Україні ракети Storm Shadow, дальність польоту яких становить 250 кілометрів. Це найбільш далекобійна зброя, яку ЗСУ отримали від союзників з початку війни
У вівторок, 16 травня, росія вивела у Чорне море 11 кораблів, з них два ракетоносії