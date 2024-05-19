Погода в понеділок, 20 травня, буде теплою та переважно без опадів. Втім, жителям частини областей краще прихопити з собою парасольку.

У понеділок буде хмарність. Без опадів. Однак, вдень у більшості західних областей та на Північному Сході місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер буде переважно південний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі 8 – 13 градусів тепла, вдень уже 21 – 26.

Тільки у Карпатах і Кримських горах прохолодніше. Зокрема, вночі 5 – 10, вдень 15 – 20 градусів.

Температура у великих містах:

Київ – +23...+25,

Ужгород – +22...+24,

Львів – +22...+24,

Івано-Франківськ – +22...+24,

Тернопіль – +22...+24,

Чернівці – +23...+25,

Хмельницький – +23...+25,

Луцьк – +22...+24,

Рівне – +22...+24,

Житомир – +22...+24,

Вінниця – +23...+25,

Одеса – +17...+19,

Миколаїв – +23...+25,

Херсон – +22...+24,

Сімферополь – +22...+24,

Кропивницький – +23...+25,

Черкаси – +22...+24,

Чернігів – +22...+24,

Суми – +22...+24,

Полтава – +21...+23,

Дніпро – +23...+25,

Запоріжжя – +22...+24,

Донецьк – +22...+24,

Луганськ – +22...+24,

Харків – +22...+24.