Тепло, але в частині областей знову дощі та грози: яка буде погода 20 травня [ Редагувати ]
Погода в понеділок, 20 травня, буде теплою та переважно без опадів. Втім, жителям частини областей краще прихопити з собою парасольку.
У понеділок буде хмарність. Без опадів. Однак, вдень у більшості західних областей та на Північному Сході місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер буде переважно південний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі 8 – 13 градусів тепла, вдень уже 21 – 26.
Тільки у Карпатах і Кримських горах прохолодніше. Зокрема, вночі 5 – 10, вдень 15 – 20 градусів.
Температура у великих містах:
Київ – +23...+25,
Ужгород – +22...+24,
Львів – +22...+24,
Івано-Франківськ – +22...+24,
Тернопіль – +22...+24,
Чернівці – +23...+25,
Хмельницький – +23...+25,
Луцьк – +22...+24,
Рівне – +22...+24,
Житомир – +22...+24,
Вінниця – +23...+25,
Одеса – +17...+19,
Миколаїв – +23...+25,
Херсон – +22...+24,
Сімферополь – +22...+24,
Кропивницький – +23...+25,
Черкаси – +22...+24,
Чернігів – +22...+24,
Суми – +22...+24,
Полтава – +21...+23,
Дніпро – +23...+25,
Запоріжжя – +22...+24,
Донецьк – +22...+24,
Луганськ – +22...+24,
Харків – +22...+24.
по темі
13 травня в Україні не обійдеться без дощів, зокрема у Києві та області. При цьому погоду навряд можна назвати спекотною
У середу, 15 травня, частину України накриють дощі, місцями з грозами
У неділю, 12 травня, в Україні прогнозуються нічні заморозки. Проте вдень буде тепло
Погода в Україні сьогодні, 9 травня, визначатиметься антициклоном Thomas
У більшості регіонів України з ночі понеділка, 6 травня, литимуть дощі, але "не зачеплять" схід та південь. Попри те, що буде достатньо тепло, можливі пориви вітру