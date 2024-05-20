Знищено 1400 окупантів, 14 танків і корабель: Генштаб оновив втрати рф в Україні [ Редагувати ]
За 19 травня втрати Росії у війні проти України склали 1400 військових. Також ЗСУ знищили 14 танків, 50 артилерійських систем і корабель. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.05.24 орієнтовно склали:
особового складу - 493690 (+1400) осіб;
танків - 7590 (+14) од.;
бойових броньованих машин - 14665 (+35) од.;
артилерійських систем - 12737 (+50) од.
РСЗВ - 1076 (+2) од;
засоби ППО - 807 (+4) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10236 (+81);
крилаті ракети - 2205 (+1);
кораблі - 27 (+1) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 17311 (+60) од;
спеціальна техніка / special equipment ‒ 2079 (+2).
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