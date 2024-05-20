Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес 20 травня оголосила про відправлення в Україну другої партії танків Leopard та іншої військової допомоги.

Як повідомляє "Європейська правда", Роблес зробила цю заяву під час 22-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

У своєму виступі Роблес підтвердила зобов'язання Іспанії продовжувати надавати підтримку Україні, наголосивши на необхідності швидких дій через критичну ситуацію на фронті. Вона оголосила, що друга партія танків Leopard буде відправлена наприкінці червня, разом з артилерійськими боєприпасами калібру 155 мм, новою партією зенітних ракет Patriot, системами протидії дронам та оптико-електронними системами спостереження.

За словами Роблес, новий пакет військової допомоги буде забезпечений за рахунок внеску іспанської оборонної промисловості. Вона також зазначила, що Іспанія планує у майбутньому підписати двосторонню безпекову угоду з Україною.

Нагадаємо, американське озброєння надходитиме Збройним силам України "стабільним потоком". Про це на онлайн-зустрічі у форматі Рамштайн заявив міністр оборони США Ллойд Остін.