Комісія зі стандартів у сфері зв'язку Південної Кореї заблокує доступ до музичного кліпу про диктатора Кім Чен Ина "Добрий батько", створеного в Північній Кореї та широко поширеного по всьому світу завдяки соцмережам.

На думку регулятора, кліп "ідолізує і підносить" Кім Чен Ина як "великого лідера" і є "типовим контентом, який використовується як психологічна зброя проти Південної Кореї".

Південнокорейський регулятор, який блокує урядові сайти та ЗМІ Північної Кореї, а також накладає штрафи на дії та висловлювання на підтримку режиму КНДР, заявив, що ця пісня є порушенням закону про національну безпеку.

Пісня була заблокована після перевірки, розпочатої на запит південнокорейських спецслужб. У тексті пісні є такі слова:

Давайте заспіваємо, що Кім Чен Ин - великий лідер! Давайте похвалимося Кім Чен Ином, нашим добрим батьком!

У музичному кліпі представники різних професій та груп населення КНДР співають рядки з пісні, а також включені епізоди, в яких диктатор зустрічається з різними людьми, спілкується з дітьми тощо.

Як повідомляє BBC, після анону заборони відео багато жителів Південної Кореї поспішили його подивитися і кількість переглядів різко зросла.

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин обрав дочку своєю наступницею.