Кім Чен Ин з дружиною та дочкою

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин разом із дружиною та дочкою відвідав житло командувачів Корейської народної армії на честь 75-річчя заснування армії країни 7 лютого.

Вони також взяли участь у святковому бенкеті. Про це повідомило північнокорейське Центральне телеграфне агентство (ЦТАК).

ЦТАК також опублікувало фотографії з банкету, на яких зображено Кім Чен Ина разом із дочкою та дружиною Рі Соль Чжу.

На фотографіях дівчинка йде за руку з Кім Чен Ином, сидить поруч із ним на банкеті та фотографується з військовими. Агентство, як і раніше, не згадує її ім'я.

Вперше дочка Кім Чен Ина з'явилася на публіці 19 січня 2022 року. ЦТАК опублікувало фотографії з запуску ракети "Хвасон-17", на якому лідер КНДР був присутній разом із дочкою.

27 листопада дівчинка знову відвідала разом із батьком запуск однієї з ракет КНДР. За інформацією південнокорейських ЗМІ, її звуть Чжу Е.

Американський баскетболіст Денніс Родман, який у 2013 році відвідав Північну Корею, розповідав журналістам, що Кім Чен Ин має "маленьку доньку", яку звуть Чжу Е.

Інформація про кількість дітей лідера КНДР, їхню стать чи вік ретельно приховується. За даними розвідки та різних ЗМІ, дружина Кім Чен Ина (одружений з 2009-го) народжувала у 2010, 2013 та 2017 роках.

"Рід Пекту" - позначення правлячої династії Кімів, куди входять північнокорейські лідери та члени їхньої родини.

Нагадаємо, на початку вересня КНДР офіційно проголосила себе ядерною державою.