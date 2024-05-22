Китайська Suning Holding Group Co. втратила контроль над міланським футбольним клубом "Інтер". Він перейшов до американського інвестиційного фонду Oaktree Capital Management.

Ця структура виступила кредитором "Інтера", коли той зазнав серйозних втрат, пов'язаних з пандемією коронавіруса. Однак власники команди не змогли повернути борг, сума якого сягає майже 400 млн євро.

У 2016 році контрольний пакет акцій "Інтера" придбав китайський Suning Holding Group Co. У 2021 році "Інтер" після перерви в 11 років взяв золото чемпіонату Італії, у 2023-му прорвався у фінал Ліги чемпіонів, у нинішньому сезоні переміг у національній першості Італії.

Щоб зберегти вектор, власникам клубу, який зазнав серйозних втрат під час пандемії коронавірусу, довелося позичати кошти. За даними La Gazzetta dello Sport, розмір кредиту, взятого "Інтером" у Oaktree у 2021 році, склав 275 млн євро. Однак з урахуванням відсотків зараз сума боргу зросла до 395 млн євро.

Інвестфонд Oaktree Capital Management ще не можна вважати повноцінним власником клубу. Для набуття такого статусу фонду необхідно заплатити різницю між ринковою оцінкою "Інтера" та сумою заборгованості. Оцінка коливається в діапазоні від 800 млн євро до 900 млн євро.

Голова європейського підрозділу Oaktree Capital Management Алехандро Кано заявив, що "першим його завданням" буде забезпечення "операційної та фінансової стабільності" клубу. Він пообіцяв поважати інтереси його вболівальників, а також "історію та спадщину".

Тим часом Bloomberg пише, що "Інтер" має й інші фінансові зобов'язання, наприклад, перед власниками випущених Inter Media and Communication SpA - структурою, яка відповідає за реалізацію клубних медіаправ,- облігацій на 415 млн євро. Ця обставина знижує привабливість активу, хоч би якими були його суто спортивні досягнення.

Таким чином, "Інтер" став другим міланським футбольним клубом, який дістався американському інвестфонду. "Мілан", який теж перебував у кризі, в 2018 році перейшов під контроль Elliott Management, який погасив його борги. Пізніше той передав клуб іншому фонду зі США RedBird Capital Partners.