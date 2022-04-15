ФК "Мілан" за $1,1 млрд купує бахрейнський Investcorp - Bloomberg [ Редагувати ]
Інвестиційна компанія Investcorp, яка базується в Бахрейні, веде переговори з власником ФК "Мілан" щодо купівлі клубу за $1,1 млрд. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
Власник італійського футбольного клубу - американська Elliott Management Corporation - готова до продажу активу. На запит Bloomberg щодо уточнення деталей угоди обидві сторони відповіли відмовою.
Бахрейнська Investcorp займається управлінням активами, приватними інвестиціями та нерухомістю. У 1990-х роках компанія була мажоритарним акціонером італійського будинку моди Gucci.
Elliott Management Corporation стала власником ФК "Мілан"у 2018 році, коли попередній власник не зміг погасити заборгованість перед компанією в розмірі 32 млн євро.
У 1986-2016 роках власником футбольного клубу з Мілана був колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі. Свої акції він продав китайським інвесторам.
Нагадаємо, що Сільвіо Берлусконі заявив, що "дуже розчарований поведінкою" президента росії володимира путіна через вторгнення до України.
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