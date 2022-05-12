Міланський "Інтер" з рахунком 4:2 у додатковий час обіграв "Ювентус" у фінальному матчі Кубка Італії з футболу. Зустріч відбулася у ніч на 12 травня на Олімпійському стадіоні в Римі.

У складі міланців голи забили Ніколо Барелла (7-а хвилина), Хакан Чалханоглу (80, з пенальті), Іван Перішич (99, з пенальті; 102).

У "Ювентуса" відзначилися Алекс Сандро (50), Душан Влахович (53). На 104-й хвилині арбітр вилучив головного тренера "Ювентуса" Массіміліано Алегрі.

"Ювентус" та "Інтер" втретє зустрілися у фіналі Кубка Італії, дві попередні зустрічі виграла команда з Турина. Загалом у рамках турніру команди провели 33 гри. 15 разів сильнішим був "Ювентус", "Інтер" переміг 11 разів, вісім матчів завершилися внічию.

"Інтер" став володарем Кубка Італії увосьме. Раніше команда вигравала трофей у 1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010 та 2011 роках. "Ювентус" виграв Кубок Італії 14 разів, цей результат є рекордним.