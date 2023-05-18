"Манчестер Сіті" та "Інтер" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів [ Редагувати ]
Англійський "Манчестер Сіті" вдома обіграв іспанський "Реал" з рахунком 4:0 у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів і вийшов до фіналу найпрестижнішого футбольного турніру Європи.
Зустріч відбулася 17 травня на стадіоні "Сіті оф Манчестер".
У складі переможців голи забили Бернарду Сілва (23-а та 37-а хвилини) та Хуліан Альварес (90+1). На 76-й хвилині м'яч у свої ворота відправив захисник "Реала" Едер Мілітао.
"Манчестер Сіті" вийшов у фінал за сумою двох ігор, перший матч закінчився з рахунком 1:1.
У фіналі "Манчестер Сіті" зіграє з італійським "Інтером", який вийшов до фіналу напередодні, перемігши "Мілан" за сумою двох матчів (2:0, 1:0).
"Манчестер Сіті" зіграє у фіналі Ліги чемпіонів вдруге, вперше англійський клуб вийшов до фіналу в 2021 році, однак поступився лондонському "Челсі" (0:1).
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 10 червня на Олімпійському стадіоні у Стамбулі.
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