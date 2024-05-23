На початку доби ворог показує себе дуже активно та застосовує на Бахмустькому напрямку реактивні системи залпового вогню: "Смерчі", "Урагани", "Солнцепеки" тощо.

Про це розповів Микола Гриценко, позивний "Одеса", офіцер секції оперативного планування батальйону Сила Свободи в ефірі телемарафону.

"Також було зафіксовано застосування авіації на нашому напрямку. За останню добу кількість вогневих уражень ворога збільшилась, дуже велика кількість застосувань дронів.

На Бахмутському напрямку ворог регулярно підтягує резерви. Немає такого, щоб ми створили якусь сіру зону. Якщо ми вибиваємо противника з позицій, через годину-дві росіяни підтягують туди нових людей. Якщо їхні групи логістики пересувались по якійсь ділянці, ми їх вразили скидами з дронів, через годину вже йде нова група", - сказав "Одеса".