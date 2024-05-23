У Кропивницькому полярник проводить благодійні зустрічі [ Редагувати ]
У Кропивницькому полярник, що рік працював на станції "Академік Вернадський", після повернення додому проводить благодійні зустрічі. А зібрані донати передає на потреби ЗСУ. Послухати про далекий материк збирається повна зала охочих, адже подорож туди для туриста вартує 15-20 тисяч доларів. Антарктида очима кропивницького програміста - у нашому сюжеті.
Далека, засніжена та дика. Така вона - Антарктика очима тридцятип'ятирічного полярника Сергія Салло з Кропивницького.
Сергій Салло, учасник 28-ї української експедиції в Антарктику:
Дика природа може бути дикою і те, що повітря може бути чистим, це коли ти дивишся, ну, в море виходиш, і ти бачиш скелі, тобто не так, ти бачиш гори, які знаходяться за 120 км.
Щоб потрапити до складу експедиції, айтівцю довелося пройти три конкурсних відбори. І зрештою він став системним адміністратором на станції "Академік Вернадський".
Сергій Салло, учасник 28-ї української експедиції в Антарктику:
Чотири подавався, на п'ятий потрапив і все, ну, як дізнався про те, що є така можливість, стала мрією, чому б не поїхати за 15 тисяч кілометрів. Цілий рік дивився на те, як пінгвінята тусуються і камінчики перекладають.
Рік Сергій забезпечував інтернет-зв'язок української експедиції. Для цього доводилося щодня прибирати сніг та чистити від нього антену.
Сергій Салло, учасник 28-ї української експедиції в Антарктику:
Це робота, в першу чергу робота, я її виконав, на мою думку, гарно, і це пригода, чудова пригода.
Чоловік привіз багато вражень. Нині проводить зустрічі з містянами: показує станцію "Академік Вернадський", розповідає її історію, ділиться цікавими фактами про материк та його мешканців.
Аліна Маркіна, співорганізаторка благодійної зустрічі на підтримку ЗСУ:
Люблю пінгвінів, бо вони виглядають незграбно на суші, Сергій вже, правда, спростував мій міф, що у воді вони дуже швидкі й не такі милі, як здаються на суші, але якщо серйозно, мені цікава історія цієї станції і бути знайомою з людиною, яка доєдналась до наукової експедиції та допомагала творити великі наукові справи від імені України, це мегацікаво насправді.
На цьому відео Сергія можна добре роздивитися, яка вона - станція "Академік Вернадський", де українські науковці досліджують Антарктику. На стінах - світлини учасників попередніх експедицій. На другому поверсі - кухня з їдальнею, а далі бар з більярдним столом. Також тут є бібліотека та читальня, а ще спортзал.
- Що найчастіше вас запитують друзі, рідні після повернення? - Тут тепло чи ні? - Тут тепло!
Усі донати, зібрані під час зустрічей з полярником, організатори спрямовують на допомогу своїм друзям - айтівцям, які нині боронять Незалежність України.
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