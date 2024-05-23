В Ірані поховали загиблого в авіакатастрофі президента Ібрагіма Раїсі. Церемонія тривала три дні. За цей час до жалобної процесії долучилися сотні тисяч жителів країни. Разом зі скорботою люди відчувають страх за майбутнє, адже тепер ісламська республіка має обрати нового президента. Голосування призначено на 28 червня. Тож хто має шанси очолити країну? Як це вплине на зовнішню і внутрішню політику Ірану? Та головне, чи є надія, що Іран випаде з вісі зла, яка виникла через його дружбу з росією? Далі в нашому матеріалі.

Вулиці Тегерана заполонили тисячі людей. Вони вийшли провести свого президента Ібрагіма Раїсі в останню путь. У місті вивісили величезні транспаранти з написами "мученик служіння" та закликами "прощатися зі слугою знедолених". Так про покійного відгукуються і учасники процесії.

Це трагедія для всіх, і особливо для жителів Західної Азії. Раїсі був символом служіння та відданості людям.

Разом зі скорботою люди висловлюють занепокоєння: хто стане наступником загиблого президента. Вибори голови держави в Ірані призначені на 28 червня.

Мохадес Джалалі, домогосподарка:

Я більше стурбована, ніж засмучена. Мене хвилює, що буде після його смерті. Хто зможе служити людям так само добре, як він? Звичайно, після Сулеймані і Раїсі обов'язково знайдуться ті, хто продовжить їхній шлях. І єдине, що нас заспокоює - це надія на майбутнє.

Утім, є цікава деталь: за соцопитуванням, проведеним незалежною нідерландською дослідницькою компанією GAMAAN, лише 16% іранців схвалюють чинний режим, частиною якого і був Раїсі. Саме його за жорстоке придушення народних протестів охрестили "тегеранським м'ясником". Натомість 75% хочуть зміни влади й курсу в країні.

Але шансів на це в найближчій перспективі немає, кажуть аналітики. Термін, відведений до виборів, занадто короткий, щоби організувати повноцінну кампанію. Та й кандидат від влади матиме всі важелі адмінресурсу.

Гізер Вільямс, директор відділу політики міжнародної безпеки та оборони, Rand Corporation:

Я не думаю, що Ісламська Республіка більше зацікавлена в сильних або поміркованих лідерах. Тож ми, ймовірно, побачимо, що з цього процесу вийде консервативний, авторитарно налаштований президент. І тому навряд чи іранська сторона матиме суттєві зміни у політиці.

Президент в Ірані - очільник виконавчої влади. Основні напрямки політики та найголовніших міністрів визначає верховний лідер - це вісімдесяти п'ятирічний Аятола Алі Хоменеї. Тож хто б не переміг у цих президентських перегонах - курс Ірану не зміниться. Як і його дружні відносини з росією.

Світлана Ковальчук, політолог:

Аятола Хомейні має дуже гарні стосунки з росією. Насправді, коли почалася війна, коли росія напала на Україну, Аятола виступив з заявою, що він підтримує напад росії на Україну, тому що, на хвилиночку, він сказав, що росія нападає не на Україну, а на блок НАТО. І якщо росія це не зробить, то зробить хтось інший.

Інша річ, що чинний верховний лідер - поважного віку й дуже хворий. Тож незабаром його може змінити наступник, ким мав стати загиблий Раїсі. І от саме від цього призначення залежатиме майбутнє Ірану. Поки що в іранській верхівці точиться жорстока боротьба - хто сяде в головне крісло ісламської республіки.