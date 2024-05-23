Ворог завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ і зазнав дуже високих втрат - Сирський [ Редагувати ]
Російська армія завʼязла у вуличних боях за Вовчанськ і зазнала дуже високих втрат. Про це повідомив у Facebook головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно.
У районі Липців ворог також поніс істотні втрати, перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій наших військ.
На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. Складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати нашу оборону та вийти до річки Оскіл.
Інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Ворог намагається будь-якою ціною зачепитися за місто, використовує новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються нашими протитанковими засобами та FPV дронами ще в ході висування.
Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту між населеними пунктами Старомихайлівка - Бердичі шляхом наступальних та штурмовим дій найбільш підготовлених підрозділів.
Наступальні дії відбуваються як з використанням бронетехніки, так і в пішому порядку, нерідко - на мотоциклах та багі.
На інших напрямках також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менше", - написав Сирський.
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