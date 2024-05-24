НБУ вперше підняв офіційний курс долара вище 40 гривень [ Редагувати ]
Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Вперше курс піднявся понад 40 гривень.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
Офіційний курс на 27 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,1153 грн за 1 долар (+0,1948 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 24 травня - 39,9205.
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