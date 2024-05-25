У видавництві Vivat опублікували імена працівників типографії, вбитих росією у Харкові 23 травня [ Редагувати ]
У День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження друкарня Vivat назвала імена семи співробітників друкарні Factor druk, вбитих росією під час ракетного удару по Харкову 23 травня.
Список загиблих опублікувала глава видавництва Юлія Орлова.
Запам’ятайте їхні імена:
- Храпіна Тетяна, друкар-теснильник;
- Строгий Роман, машиніст приклеювальної машини;
- Риженко Світлана, брошуровальник;
- Курасова Ольга, машиніст швацьких машин та автоматів;
- Нінадовська Олена, машиніст швацьких машин та автоматів;
- Минаєва Ганна, машиніст комплектувальної машини;
- Шило Дмитро, брошуровальник.
Удар по друкарні прокоментував президент України Володимир Зеленський:
Зруйнована російським ударом друкарня в Харкові та десятки тисяч знищених книг лише один із прикладів жорстоких та нелюдських дій ворога. Вбиті люди, спалені шкільні підручники - ось реальні цілі, які Росія обирає для ракетних ударів. І лише відповідна зброя, відповідний захист для всіх наших міст, усіх наших людей можуть спинити її.
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