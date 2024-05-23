Росіяни зранку завдали удару по Харкову і передмістю. Ворог запустив приблизно 15 ракет, попередньо, балістичних.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в ефірі марафону "Єдині новини".

"Зруйновано типографію, де друкувались книжки, також там є чотири загиблі людини, двоє людей зникли безвісти. Шість осіб знаходяться у лікарні. Також були вибухи і руйнація по нашому комунальному підприємству і обʼєктах транспортної інфраструктури", - сказав Терехова.

Також він додав, що ракетна загроза залишається і є не один приклад, коли після приїзду працівників ДСНС та комунальних служб, їх цинічно обстрілює ворог.

За оновленими даними, відомо про шістьох загиблих і 11 поранених, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові одна із ракет влучила у друкарню книжкового видавництва Vivat.

Його директорка Юлія Орлова повідомила, що на місці розбирають завали і рятують людей.