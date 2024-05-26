росія готова зупинити війну. Ніби-то. Про це пишуть іноземні ЗМІ та все частіше говорить сам путін. Однак чого насправді хочуть у кремлі? Відвернути увагу світу від майбутнього Саміту миру у Швейцарії чи поставити війну на паузу та виграти час для нової атаки? І світові, і українські військові аналітики та політологи в один голос кажуть: росія може хотіти будь-чого, але точно не миру.

Що означає ця гра в дипломатію і чим вона може зашкодити Україні вже найближчим часом? Розбиралися наші колеги.

російські джерела стверджують, ніби володимир путін готовий призупинити війну в Україні.

І що можна домовитися про припинення вогню, якщо захід погодиться визнати нинішні лінії бойових дій.

Агентство "Ройтерс" із посиланням на власні анонімні джерела в росії видало ексклюзивну статтю під заголовком "путін хоче від України припинення вогню на поточних лініях фронту". На завоювання всієї України потрібно надто багато часу й сил - пояснюють співрозмовники агентства. І якщо вдасться заморозити конфлікт на нинішній лінії фронту - російському народу це можна продати як перемогу, запевняють у виданні.

"путін скаже, що ми перемогли, що НАТО напало на нас, і ми зберегли суверенітет, що у нас є сухопутний коридор до Криму, це правда", - сказав один із них, даючи власний аналіз.

Новину почали жваво обговорювати у всьому світі. Інститут вивчення війни майже одразу опублікував свій висновок: Росія використає будь-яке перемир'я для підготовки до наступу та знищення України. І якщо зараз світ визнає окуповані території російськими - це створить зручний прецедент для майбутніх атак Кремля.

Володимир Фесенко, політолог:

На мій погляд, Reuters, як і деякі інші західні видання, періодично потрапляють в пастку російських інформаційно-психологічних спецоперацій. І оскільки йдеться про нібито сенсаційний матеріал, вони беруть участь у розповсюдженні російської брехні.

У МЗС України пояснюють: галас навколо переговорів росія підіймає тільки, щоби зірвати Саміт миру у Швейцарії. До Заходу залишилося кілька тижнів.

путін не хоче припиняти свою агресію проти України. Тільки принциповий і об'єднаний голос світової більшості може змусити його обрати мир, а не війну. Саме цього має досягнути Саміт миру. Ось чому він так його боїться. І саме тому так важливо, щоби на Саміті було якомога більше лідерів з усіх континентів і частин світу.

Путін, останнім часом, усе частіше згадує про переговори. Минулого тижня під час візиту до Китаю російський диктатор виголосив цілу промову на цю тему. А цими вихідними поїхав до Білорусі - і знову говорив таке саме. Розповів, що вести перемовини йому ні з ким, адже Володимир Зеленський - уже, мовляв, нелегітимний президент. Тож будь-яка угода з ним не матиме юридичної сили.

Володимир Фесенко, політолог:

путін хоче мирні угоди на своїх умовах, тому він посилається на свій проєкт, саме на свій проєкт договору від 15 квітня 2022 року. В Стамбулі не було досягнуто жодних конкретних домовленостей. Були попередні домовленості, була пропозиція з боку України, концепція, загальні пропозиції по майбутньому мирному договору. Росіяни взяли на розгляд і погодились на часткове відведення військ. Ось і все, про що домовились в Стамбулі.

Цей проєкт так і не потрапив у відкритий доступ - однак його найважливіші тези все одно стали відомими. росія вимагала від України скорочення чисельності Збройних сил до 85 тисяч. Зменшення озброєння, і протиповітряної оборони зокрема. Також Україна мала б відмовитися від перспективи членства у НАТО. Такий мирний договір у нинішніх умовах - це смертний вирок Україні. Можливо, саме тому за нього так чіпляється путін. Особливо напередодні Мирного саміту у Швейцарії, де можуть обговорювати зовсім інші варіанти закінчення війни.