27 палет з пожежним обладнанням українським рятувальникам передала американська благодійна організація. Це спецодяг, взуття, каски, компресори повітря та інші спецзасоби. Частину цієї гумдопомоги направили рятувальникам Херсонщини. Докладно розкаже наша кореспондентка Єлизавета Кротик.

Пожежники Херсонщини від початку великої війни працюють у надважких умовах. А з настанням літа роботи у них стає ще більше.

Максим Боженов, начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС в Херсонській області:

Зараз початок пожежно-небезпечного періоду. Горить трава і внаслідок прильотів, і через необережне поводження з вогнем. Дуже багато пожеж, дуже багато виїздів.

Ускладнюють і без того ризиковану роботу рятувальників російські обстріли. Пожежні бригади області постійно потрапляють під ворожий вогонь.

Максим Боженов, начальник управління запобігання надзвичайних ситуацій ГУ ДСНС в Херсонській області:

У нас був броньовик, на броньовику виїжджали на пожежу і ФПВ-дрон пошкодив броньовик. Також місцева пожежна охорона Білозерського району виїжджала на пожежу, і машина була атакована дроном.

Відновлювати спецтехніку, поповнювати обладнання та амуніцію суттєво допомагають волонтери та благодійники.

Каска пожежного - це нам передали наші друзі-волонтери. Тут у нас пожежне розгалуження, це пожежні стволи. Гідравлічний інструмент, це безпосередньо бойовий одяг пожежного.

А днями херсонські рятувальники отримали гуманітарну допомогу від американських пожежників.

Володимир Заболотовський, директор представництва "Help Heroes Of Ukraine" в Україні:

Ми відвантажуємо ДСНС Херсонщини необхідне обладнання - кисневі балони, пожежний одяг, куртки пожежні вогнетривкі, штани, взуття, гідравлічне обладнання для того, щоб можна було працювати з ним на об'єктах, які потребують демонтажу.

Додатковому обладнанню місцеві пожежники радіють. Й одразу розуміють, яким саме підрозділам передати спецзасоби.

Сергій Чорний, помічник Начальника ГУ ДСНС Херсонської області:

Дуже велика вдячність за підшоломники, яких сьогодні практично немає у наших пожежників, а вони дуже потрібні, бо носити таку каску без нього не правильно, це не відповідає техніці безпеки.

За даними Інституту держуправління та наукових досліджень з цивільного захисту, впродовж 4 місяців цього року в Україні зареєстровано більш як 26 тисяч пожеж. Це майже на 47 відсотків більше у порівнянні з попереднім роком.