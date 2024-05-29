29 травня 2024 року - середа. 826-й день війни в Україні.

Що сьогодні за церковне свято

29 травня в церковному календарі – день пам’яті мучениці Феодосії. Також вона відома як діва Тірська. Є однією з пошанованих святих у християнстві. Вона постраждала як мучениця 307 року. Її історія пов’язана з гоніннями на християн, які тривали п’ять років. За переказами, сімнадцятирічна Феодосія підійшла до християнських в’язнів, які чекали на свою страту, і попросила їх пом’янути її перед Богом, коли вони стануть перед Ним.

Воїни, які побачили, що дівчина вклонилася в’язням, заарештували її та відвели до правителя Урвана. Він намагався змусити Феодосію принести жертву ідолам, але вона відмовилася, висловлюючи свою віру в Христа. За це її піддали жорстоким катуванням. Незважаючи на муки, Феодосія з радісним обличчям переносила страждання і відкинула повторну пропозицію правителя принести жертву ідолам.

Згідно з легендою, Феодосію з каменем на шиї кинули в море, але ангели витягли її з води. Після цього її віддали на поживу звірам, які не зачепили її, і врешті-решт їй відсікли голову. Кажуть, що з її уст вилетіла голубка, яка сяяла яскравіше за золото і піднялася до небес. Уночі Феодосія з’явилася своїм батькам у світлому одязі, з вінцем на голові та осяйним золотим хрестом у руці, демонструючи славу, якої вони намагалися її позбавити.

Що не можна робити 29 травня

Не можна сумувати, адже за настроєм цього дня створюється майбутнє.

Не варто стрибати по землі, урожаю не буде.

Заборонено сваритися, сварка затягнеться надовго.

Народні прикмети і традиції на 29 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: