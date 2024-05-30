Довкола них багато міфів та легенд. Їх чекають вже більше року, але в українське небо ще не залетіли. Ф-16. Вже легендарні винищувачі. На їх прибуття Україна чекає вже цього літа. Чимало так званих "червоних ліній" Сполучені штати за час цієї війни вже перейшли чи готові перейти. Це і постачання зброї, і очікуване послаблення заборони на удари по території росії. Але є ще одна "червона лінія" - велика, принципова, відмовитися від якої Білий дім не наважується. Це згода на відправлення американських військових в Україну. Питання закрите, його навіть не піднімають. Але, окрім чинних військовиків, є ж і відставні! Ми ексклюзивно дізналися, що велика група колишніх американських топпілотів готова виїхати в Україну, щоб пілотувати F-16, які отримуватиме Київ. Але для цього потрібна політична домовленість, політична воля з американського боку. Про це, про самі літаки та що вони можуть змінити на цій війні - просто зараз, в матеріалі Дмитра Анопченка.