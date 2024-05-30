Після прибуття Ф-16 до України одним із найважливіших питань буде місце їх дислокації. Де сховати винищувачі, аби вони не стали мішенню для ворога? Які варіанти і що ми можемо використати з досвіду інших країн - розбирався Михайло Манилюк.

Багатофункціональний винищувач четвертого покоління. Найпоширеніший бойовий літак у світі!

Я не можу сказати, що МіГ, на якому я літав раніше, нудний. Але однозначно Ф-16 більш маневрений та рухливий.

F-16 здатні знищувати російські літаки, які бомбардують українські міста!

Якщо ми отримаємо їх з найсучаснішим варіантом далекобійних ракет АМРАМ і АЙ-М 120 з дальністю 160 кілометрів, то, перш за все, ми приділимо увагу російським носіям КАБів.

Чи зможуть Ф-16 перевернути хід війни в Україні? Та чому вони - ціль номер один для росіян?

Ендрю Кертіс, бригадний генерал повітряних сил Великої Британії у відставці:

У них будуть ракети, які вразять це місце, коли вони визначать, де вони знаходяться.

Україна отримає перші постачання західних винищувачів F-16 "дуже скоро". Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю британському агентству "Ройтерз". Поки невідомо, скільки ж американських "пташок" з'явиться в українському небі. Однак, точно відомо: вони зроблять нашу армію сильнішою!

Ілля Євлаш, речник Повітряних сил ЗСУ:

Після того, як ми отримаємо ці багатоцільові винищувачі, ми зможемо досить багато проводити різноманітних операцій. В тому числі у повітрі, і в плані відбиття повітряного нападу й нанесення повітряних ударів.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія зобов'язалися відправити в Україну кілька десятків винищувачів. Раніше Президент Володимир Зеленський заявив: Україні потрібно щонайменше 120 літаків, аби протистояти росії в небі. Припустимо, що ми отримаємо необхідну кількість. Але питання: де переховуватимуть F-16 від російських ракет та дронів?!

Ілля Євлаш, речник Повітряних сил ЗСУ:

Зараз розробляються різноманітні методи щодо того і варіанти, як саме можна буде розставляти і де можна буде розміщати. Звичайно, ми розуміємо, що це буде розосереджене використання на різних типах злітних смугах, аеродромах, де ворогу буде складно виявити це. Для цього буде застосовуватися різний набір методів, для того, аби вводити противника в оману.

Михайло Манилюк, кореспондент:

В Україні є понад десять аеродромів, які можуть приймати літаки Ф-16. І, схоже, їх там розміщуватимуть невеликими групами. Вони постійно змінюватимуть локацію, аби заплутати ворожу розвідку, кажуть авіаексперти.

Валерій Романенко, авіаексперт:

росіяни просто захекаються ганятися. Бо Ф-16 може злетіти на одному аеродромі, сісти на іншому, потім здійснити переліт на третій аеродром для встановлення там специфічного озброєння. І маневр аеродромами дозволить зберігати ці літаки.

До того ж, на думку експертів, для літаків збудують легкі укриття, так звані ангари. Це дозволить загнати ворога у глухий кут. Адже бити ракетами наосліп - це все одно, що стрибати у яму, де не видно дна.

Валерій Романенко, авіаексперт:

Якщо робити легкі укриття так, як роблять росіяни для своїх гелікоптерів, на деяких аеродромах. Таким чином і ми можемо зробити. Тобто росіянам для того, щоб, напевне, уразити один Ф-16, доведеться витратити десятки ракет. Що вони зараз собі дозволити просто не можуть.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Доволі цікавим міг би стати досвід Тайваню. Аналітики видання "Дефенс-Експрес" зазначають: тайванська армія доволі значну ставку робить на підземні сховища для літаків. І у 2022-му році острів'яни показали навчання із їх використанням. На цьому фото видно, як одночасно у такому сховищі перебуває декілька літаків. Мережа укриттів максимально розосереджена і вони мають ворота з обох боків та сполучаються один з одним декількома маршрутами. Та чи могли б ми побудувати подібні бункери і чи варто?

Валерій Романенко, авіаексперт:

Перш за все - це час. І після цього, як вони будуть збудовані, росіяни чітко будуть знати, вони довгий час спостерігатимуть за таким будівництвом. І результатів воно все одно не дасть. росіяни можуть щоденно довбати смугу цього аеродрому так, щоб унеможливити зліт цих літаків чи посадку на ньому.

Ендрю Кертіс, бригадний генерал повітряних сил Великої Британії у відставці:

У них будуть ракети, які вразять це місце, коли вони визначать, де вони знаходяться. Це залежить від того, як ви це захищаєте. Як далеко ви збираєтеся зайти під землю? Скільки бетону ви збираєтеся покласти на нього для захисту? Але, зрештою, існують боєприпаси для розбивання бункерів. Ви не можете сховати підземний бункер для літака, тому що він має бути поруч зі злітно-посадковою смугою.

Михайло Манилюк, кореспондент:

А як щодо злітно-посадкових смуг? Чи достатньо їх в Україні, аби літаки F-16 могли вільно сідати та злітати під час виконання завдань? У повітряних силах кажуть: у нас таких багато, але будуть визначені ті, з яких працюватимуть саме американські винищувачі. Які насправді не вибагливі до злітних смуг. Цей черговий міф кремля розвіяв пілот F-16, підполковник повітряних сил США Деніел Хемптон.

Деніел Хемптон, пілот F-16, підполковник ВПС США (1986-2006):

Якби це було правдою, як тоді США виграють всі ці війни у різних забутих богом місцях по всьому світу і де військово-повітряні сили використовували F-16? Ось я був півтора року по обміну в Єгипті. І повірте, у їхніх ВПС злітно-посадкові смуги далеко не чисті. Маю на увазі - щодня на них є каміння, галька, залишки трави. І ми чудово вилітали звідти на F-16. Ми літаємо по всьому Близькому Сходу, де злітно-посадкові смуги брудні, де на них є пісок, є каміння.

Але якщо Ф-16 вийде з ладу. Чи зможуть його полагодити на території України? Фахівці кажуть: швидше за все ремонтуватимуть на Заході.

Ендрю Кертіс, бригадний генерал повітряних сил Великої Британії у відставці:

Глибоке технічне обслуговування, яке потрібно періодично проводити на цих літаках, я підозрюю, що воно вже буде за домовленістю з країнами, які навчили українських пілотів проводити глибоке технічне обслуговування. Те, про що ви говорите, це такі речі, як відновлення після пошкоджень у битві. Тож незначні проблеми з літаком, конструктивні проблеми. Знову ж таки, я підозрюю, що це, ймовірно, виходить за межі можливостей навчених українських техніків. Але мене не здивує, якщо є люди в режимі очікування, щоб робити такі речі.

Михайло Манилюк, кореспондент: