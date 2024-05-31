Кабінет Міністрів встановив фіксовану ціну на електроенергію для населення у розмірі 4,32 грн/кВт*год. Це вимушене рішення необхідне для забезпечення стабільного електропостачання в умовах російських атак на енергосистему.

Про це повідомляє сайт Міністерства енергетики України.

Якби росія не руйнувала систематично енергетичну інфраструктуру України, тарифи залишилися б незмінними, зазначають у міністерстві.

Підвищення тарифу – це складний, але необхідний крок. Мета – не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси, – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Міністр підкреслив, що через складну економічну ситуацію, викликану війною, підвищення ціни на електроенергію до ринкового рівня (майже 7,5 грн/кВт*год) є недопустимим. Водночас держава не може утримувати наднизьку пільгову ціну для всіх споживачів, оскільки тариф у розмірі 2,64 грн покривав лише третину реальної вартості електроенергії.