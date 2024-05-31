Тарифи на електроенергію: яку ціну встановив уряд з 1 червня [ Редагувати ]
З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення зросте до 4,32 грн/кВт. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів 31 травня, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на джерела.
Зараз тариф - 2,64 грн/кВт-година. Тобто підвищення буде одразу в 1,6 раза. Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року.
Диференціації тарифу, залежно від обсягу споживання від 100 кВт-год, як раніше писали ЗМІ, не буде.
Також уряд змінив тарифи для індивідуальних і колективних побутових споживачів, які мешкають у житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:
- до 2000 спожитих кВт на місяць - 2,64 грн/кВт;
- понад 2000 кВт на місяць - 4,32 грн/кВт.
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