У Харкові завершили пошукову операцію на місці удару по багатоповерхівці в Новобаварському районі, який стався в ніч на 31 травня. Місцева влада також уточнила кількість загиблих. Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Завершено рятувально-пошукову операцію у Новобаварському районі. Сьогодні під завалами рятівники знайшли фрагменти ще одного тіла. Загалом загиблих під час того терористичного обстрілу житлового будинку восьмеро. Ще 26 постраждалі.

Водночас Синєгубов у своєму Telegram-каналі уточнив, що окремі фрагменти восьмої жертви російського удару відправили на ДНК-експертизу, щоб ідентифікувати цю загиблу людину.

Раніше ми писали про те, що на Харківщині палають майже 4 тисячі гектарів лісу.