У Харкові завершили пошукову операцію на місці удару по багатоповерхівці [ Редагувати ]
У Харкові завершили пошукову операцію на місці удару по багатоповерхівці в Новобаварському районі, який стався в ніч на 31 травня. Місцева влада також уточнила кількість загиблих. Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.
Завершено рятувально-пошукову операцію у Новобаварському районі. Сьогодні під завалами рятівники знайшли фрагменти ще одного тіла. Загалом загиблих під час того терористичного обстрілу житлового будинку восьмеро. Ще 26 постраждалі.
Водночас Синєгубов у своєму Telegram-каналі уточнив, що окремі фрагменти восьмої жертви російського удару відправили на ДНК-експертизу, щоб ідентифікувати цю загиблу людину.
Раніше ми писали про те, що на Харківщині палають майже 4 тисячі гектарів лісу.
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