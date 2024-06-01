На Харківщині палають майже 4 тисячі гектарів лісу [ Редагувати ]
На Харківщині тривають 9 лісових пожеж, вогнем охоплено понад 3 тис. 700 га лісів.
Про це повідомляє ДСНС.
За даними рятувальників, більшість пожеж спричинили окупанти. Наразі вдалося локалізувати 6 пожеж на площі близько 2 тис. 300 га.
Співробітники ДСНС та лісгоспів працюють в надважких умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками. Складність гасіння пов’язана й з тим, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними ворожими боєприпасами, - йдеться у повідомленні.
по темі
В місті постійно лунають повітряні тривоги, через що рятувальникам доводиться робити перерви
Не пробивши українську оборону, росіяни перейшли до тактики "випаленої землі". Артилерією та авіацією знищують все навкруги. Про Вовчанськ у вогні та зруйновані людські долі - репортаж нашого воєнкора Станіслава Кухарчука.
За понад дві доби звідти вже вивезли понад 4 тисячі жителів. Люди їдуть з однією сумкою та домашніми тваринами. Приймають всіх - у Харкові. Світлана Шекера зустрічала евакуаційні автобуси й розкаже більше.
Представник Ради національної безпеки США Майкл Карпентер вважає, що наступ росіян на півночі Харківської області був провальним
Вибух у Харкові пролунав у суботу, 1 червня