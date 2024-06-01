Безробітні можуть отримати 12 тисяч гривень за місяць: що пропонує Кабмін [ Редагувати ]
Безробітні українці можуть отримувати 12 тисяч гривень в місяць. для цього потрібно приєднатися до програми "Армія відновлення". Про це повідомляє Урядовий портал.
Заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна заявила, що до "Армії відновлення" було видано вже 135 тисяч направлень з осені 2022 року, коли запустили проєкт.
"Армія відновлення" залучає безробітних до відбудови та відновлення України. За це їм виплачують заробітну плату. Загалом учасники програми вже заробили майже 1 млрд гривень.
Проєкт працює у 19 регіонах країни. Серед найбільш активних учасників проекту Харківська область, там видали 23 850 направлень, Донецькій - 16 300 направлень, Київській - 15 000, Чернігівській - 14 800, Полтавській - 14 500.
Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше безробітних залучають до:
- робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій;
- розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;
- надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб та адресної допомоги ВПО;
- плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції;
- допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах;
- розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;
- облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття.
З цими людьми (безробітними, що стоять на обліку, - ред.) укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 12 000 грн в разі роботи повний місяць.
Раніше ми писали про те, що частина жителів Харківської області може повторно отримати переселенські виплати.
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