Частина жителів Харківської області може повторно отримати переселенські виплати [ Редагувати ]
Особи, які виїжджають із небезпечних районів Харківської області, можуть поновити статус внутрішньо переміщених осіб та оформити виплати.
Про це повідомляє віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук.
Вона пояснила, що в рамках обов'язкової евакуації з Вовчанська та Липців люди, які повторно виїхали, мають право на виплати для внутрішньо переміщених осіб".
Йдеться про тих громадян, які включені до списків евакуйованих, які складає місцева влада.
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