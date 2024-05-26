Особи, які виїжджають із небезпечних районів Харківської області, можуть поновити статус внутрішньо переміщених осіб та оформити виплати.

Про це повідомляє віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук.

Вона пояснила, що в рамках обов'язкової евакуації з Вовчанська та Липців люди, які повторно виїхали, мають право на виплати для внутрішньо переміщених осіб".

Йдеться про тих громадян, які включені до списків евакуйованих, які складає місцева влада.