російські загарбники сьогодні вранці тримають у Чорному морі кілька кораблів на бойовому чергуванні. Серед них є один носій крилатих ракет типу "Калібр". Про це повідомляє в Telegram-канал Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

У зведенні військового відомства вказується, що станом на 06:30 неділі, 2 червня, кількість виведених у Чорне море ворожих кораблів складає три одиниці.

Попри те, що в акваторії фіксується ракетоносій, даних щодо наявності "Калібрів" на борту - немає.

Крім того, розповіли у ВМС, в Азовському морі відсутні російські кораблі.

А от в Середземному морі є один ворожий корабель - це носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Також у ВМС поінформували, що за добу прохід Керченською протокою в інтересах рф здійснили:

до Чорного моря - 7 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 7 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали військові.

Раніше ми писали про те, що з початку 1 червня на фронті вже відбулося 73 бойових зіткнень. російські окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Покровському, Сіверському та Курахівському напрямках.