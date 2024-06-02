Донецький "Шахтар" гратиме у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Чемпіон України з футболу отримав пряму путівку до цієї стадії змагань, оскільки мадридський "Реал" став переможцем сезону 2023/24.

Згідно з таблицею коефіцієнтів УЄФА, представник України не повинен був отримувати місця напряму в груповій стадії, а мав долати кваліфікацію. Однак новий формат турніру та зміна критеріїв перерозподілу прямих путівок дозволила "Шахтарю" уникнути відбіркового раунду.

Відтак, вакантне місце "Реала" зайняв чемпіон своєї країни з найвищим 5-річним рейтингом в єврокубках - це "Шахтар".

Читайте також "Шахтар" призначив нового головного тренера

Учасники Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25

Перший кошик: "Манчестер Сіті", "Ліверпуль" (обидва – Англія), "Реал", "Барселона" (обидва - Іспанія), "РБ Лейпциг", "Боруссія" Д, "Баварія" (усі - Німеччина), ПСЖ (Франція), "Інтер" (Італія);

Другий кошик: "Арсенал" (Англія), "Аталанта", "Ювентус" (обидва - Італія), "Баєр" (Німеччина), "Атлетіко" (Іспанія), "Бенфіка" (Португалія), "Брюгге" (Бельгія), "Шахтар" (Україна);

Третій кошик: ПСВ, "Феєнорд" (обидва - Нідерланди), "Спортінг" (Португалія);

Четвертий кошик: "Штурм" (Австрія), "Брест" (Франція);

Кошик невизначений: "Мілан", "Болонья" (обидва - Італія), "Штутгарт" (Німеччина), "Жирона" (Іспанія), "Астон Вілла" (Англія), "Монако" (Франція), "Селтік" (Швейцарія).

Ще 7 учасників групового етапу Ліги чемпіонів будуть визначені за результатами кваліфікації. Свій шлях там розпочне віцечемпіон України - київське "Динамо". Для виходу в групу киянам доведеться здолати три раунди відбору.